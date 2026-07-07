Взрывы в Днепре сегодня утром, 7 июля, раздались во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы в Днепре 7 июля: что известно

По информации СМИ, перед тем как прогремели взрывы в Днепре, Воздушные силы ВСУ дважды предупредили об угрозе применения ракетного вооружения и призвали жителей города укрыться в бомбоубежищах.

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Пока нет официальной информации о возможных последствиях атаки на Днепр, разрушениях или пострадавших.

Информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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