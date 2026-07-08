В Одессе мужчина закрылся в парикмахерской с людьми: все детали инцидента
Утром 8 июля в Хаджибейском районе Одессы мужчина закрылся в парикмахерской вместе с несколькими людьми.
Об этом сообщает пресс-служба Главное управление Нацполиции в Одесской области.
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По предварительной информации, утром в полицию поступило сообщение о мужчине, который зашел в парикмахерскую в Хаджибейском районе Одессы и закрылся внутри вместе с несколькими людьми.
Мужчина не выдвигал никаких требований и не угрожал людям, но отказывался открывать дверь.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спецназ. Правоохранители начали переговоры с мужчиной.
Впоследствии полиция открыла дверь парикмахерской.
По информации Нацполиции, мужчина не причинил никакого вреда людям, находившимся внутри помещения.
Сейчас правоохранители беседуют со всеми участниками происшествия, а самому мужчине вызвали дополнительную медицинскую помощь.
Обстоятельства инцидента выясняются.