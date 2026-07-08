Утром 8 июля в Хаджибейском районе Одессы мужчина закрылся в парикмахерской вместе с несколькими людьми.

Об этом сообщает пресс-служба Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В Одессе мужчина взял заложников в парикмахерской: что известно

По предварительной информации, утром в полицию поступило сообщение о мужчине, который зашел в парикмахерскую в Хаджибейском районе Одессы и закрылся внутри вместе с несколькими людьми.

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Мужчина не выдвигал никаких требований и не угрожал людям, но отказывался открывать дверь.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спецназ. Правоохранители начали переговоры с мужчиной.

Впоследствии полиция открыла дверь парикмахерской.

По информации Нацполиции, мужчина не причинил никакого вреда людям, находившимся внутри помещения.

Сейчас правоохранители беседуют со всеми участниками происшествия, а самому мужчине вызвали дополнительную медицинскую помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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