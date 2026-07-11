Днём 11 июля российская армия атаковала Изюм в Харьковской области с помощью РСЗО.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и Изюмская городская военная администрация.

Атака на Изюм 11 июля: что известно

Около 13:05 российские войска атаковали Изюм. По предварительной информации, попадания зафиксировали в центральной части города.

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В результате атаки на Изюм сегодня повреждены административное здание, многоэтажный жилой дом, другие жилые дома, а также выбиты окна.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на данный момент известно о четырех пострадавших. Среди них — 43-летний мужчина и 66-летняя женщина, получившие взрывные ранения.

Также у 42-летней женщины и 19-летней девушки диагностировали острую стрессовую реакцию.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Информация о последствиях атаки на Изюм 11 июля пока уточняется.

Ранее в тот же день российские войска атаковали Харьков ударными дронами. Один из дронов Италмас попал в гражданское предприятие в Немишлянском районе города.

В результате атаки были повреждены складское помещение и семь автомобилей. По последним данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали восемь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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