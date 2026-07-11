Взрывы в Сумах: РФ ударила КАБами по городу, есть погибшие и раненые
Взрывы в Сумах прогремели днем 11 июля после удара российских управляемых авиабомб.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 11 июля: что известно
По словам главы ОВА, две управляемые авиабомбы врага попали в оживленное место, где находились мирные жители, ездили машины и ходил общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов оказались дорога и остановка общественного транспорта.
Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры.
Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попаданий. Выбиты сотни окон и балконных рам.
По предварительным данным, в результате российского удара КАБ по Сумам погибли четыре человека, среди них — ребенок.
Один из боеприпасов попал рядом с маршрутным автобусом, который получил значительные повреждения. Пока официально не уточняется, были ли среди погибших и раненых его пассажиры.
Еще семерых пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Спасательная операция на месте удара продолжается. Информация о последствиях взрывов в Сумах 11 июля уточняется. Жителей просят не приближаться к месту попадания из-за угрозы повторных ударов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА