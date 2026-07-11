Взрывы в Сумах прогремели днем 11 июля после удара российских управляемых авиабомб.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 11 июля: что известно

По словам главы ОВА, две управляемые авиабомбы врага попали в оживленное место, где находились мирные жители, ездили машины и ходил общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов оказались дорога и остановка общественного транспорта.

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Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попаданий. Выбиты сотни окон и балконных рам.

По предварительным данным, в результате российского удара КАБ по Сумам погибли четыре человека, среди них — ребенок.

Один из боеприпасов попал рядом с маршрутным автобусом, который получил значительные повреждения. Пока официально не уточняется, были ли среди погибших и раненых его пассажиры.

Еще семерых пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Спасательная операция на месте удара продолжается. Информация о последствиях взрывов в Сумах 11 июля уточняется. Жителей просят не приближаться к месту попадания из-за угрозы повторных ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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