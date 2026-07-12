Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 13 ракет и 115 дронов.

Об этом 12 июля сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, которая началась в 18:00 11 июля и продолжается до сих пор, была с применением:

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девяти корректируемых авиационных ракет Х-59/69 (с южного направления);

четырех противорадиолокационных ракет Х-31 (с южного направления);

115 ударных БпЛА типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия (из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерова, временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на 08:30 12 июля сбили/приглушили:

семь корректируемых авиационных ракет Х-59/69;

95 вражеских БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге, Центре и Востоке.

Зафиксировано попадание двух корректируемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на 12 локациях.

По данным Воздушных сил ВСУ, противорадиолокационные ракеты Х-31 не достигли целей, информация еще уточняется.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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