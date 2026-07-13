Атака на Запорожье: повреждены дома, произошли пожары, ребенок среди пострадавших
- РФ атаковала Запорожье ударными беспилотниками вечером 12 июля.
- Число раненых возросло до шести, среди них 15-летний парень.
- Повреждены многоэтажки, больница и автомобили, возникли пожары.
Поздним вечером 12 июля россияне ударили по Запорожью. В результате взрывов произошли пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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В 22.30 Иван Федоров предупредил об угрозе ударов беспилотниками по Запорожской области. Чуть позже сообщил, что россияне дронами атаковали Запорожье, в результате чего повреждены жилые многоэтажки, есть раненые.
Позже Иван Федоров предупредил об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.
По словам руководителя ОВА, из-за атаки пострадали две женщины — 73 и 32 лет. Обе госпитализированы.
Взрывы повредили фасады, окна, балконы, кровли домов, а также автомобили. Произошел пожар. Изуродовала и одна из больниц Запорожья. Там выбило окна.
По состоянию на 00:12 13 июля, в результате атаки на Запорожье уже шесть раненых, в том числе 15-летний парень. Медики всем оказывают помощь.
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