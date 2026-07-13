Поздним вечером 12 июля россияне ударили по Запорожью. В результате взрывов произошли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ночная атака на Запорожье: что известно

В 22.30 Иван Федоров предупредил об угрозе ударов беспилотниками по Запорожской области. Чуть позже сообщил, что россияне дронами атаковали Запорожье, в результате чего повреждены жилые многоэтажки, есть раненые.

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Позже Иван Федоров предупредил об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.

По словам руководителя ОВА, из-за атаки пострадали две женщины — 73 и 32 лет. Обе госпитализированы.

Взрывы повредили фасады, окна, балконы, кровли домов, а также автомобили. Произошел пожар. Изуродовала и одна из больниц Запорожья. Там выбило окна.

По состоянию на 00:12 13 июля, в результате атаки на Запорожье уже шесть раненых, в том числе 15-летний парень. Медики всем оказывают помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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