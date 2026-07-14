РФ атаковала два гражданских судна в Черном море: есть погибший и пострадавшие
- Россия атаковала два торговых судна под флагами Танзании и Либерии.
- В результате удара погиб капитан одного из судов, трое членов экипажа пострадали.
Российские войска нанесли удар по двум гражданским торговым судам под флагами Танзании и Либерии, которые двигались морским коридором в Черном море.
В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще трое членов экипажа получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Россияне атаковали два торговых судна в Черном море
— Враг продолжает прицельно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые двигались морским коридором под флагами Танзании и Либерии, – написал он.
По информации начальника ОВА, в результате атаки погиб капитан одного из судов.
Экипаж, в состав которого входили 11 человек, эвакуировали на берег. Трое членов экипажа пострадали.
В Ассоциации морских портов Украины заявили, что Россия уже пятые сутки подряд продолжает атаки на портовую инфраструктуру Одессы и гражданское судоходство.
— Пятые сутки подряд Россия не прекращает террор против портовой инфраструктуры Большой Одессы и гражданского судоходства. Днем и ночью враг наносит удары баллистическими ракетами и беспилотниками, целенаправленно атакуя порты, гражданские суда и людей, которые обеспечивают работу морской отрасли, – отметили в Ассоциации морских портов Украины.
В результате очередного удара по гражданскому судну под флагом Танзании погиб еще один человек.
Таким образом, с начала этой волны российских атак жертвами террора уже стали девять человек, отметили в АМПУ.
Напомним, 13 июля РФ атаковала гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое разгружало минеральные удобрения в одном из портов Одесской области.
Погибли пятеро людей, еще 12 получили ранения.
Фото: Одесская ОВА