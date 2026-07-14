Российские войска нанесли удар по двум гражданским торговым судам под флагами Танзании и Либерии, которые двигались морским коридором в Черном море.

В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще трое членов экипажа получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Россияне атаковали два торговых судна в Черном море

— Враг продолжает прицельно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые двигались морским коридором под флагами Танзании и Либерии, – написал он.

По информации начальника ОВА, в результате атаки погиб капитан одного из судов.

Экипаж, в состав которого входили 11 человек, эвакуировали на берег. Трое членов экипажа пострадали.

В Ассоциации морских портов Украины заявили, что Россия уже пятые сутки подряд продолжает атаки на портовую инфраструктуру Одессы и гражданское судоходство.

— Пятые сутки подряд Россия не прекращает террор против портовой инфраструктуры Большой Одессы и гражданского судоходства. Днем и ночью враг наносит удары баллистическими ракетами и беспилотниками, целенаправленно атакуя порты, гражданские суда и людей, которые обеспечивают работу морской отрасли, – отметили в Ассоциации морских портов Украины.

В результате очередного удара по гражданскому судну под флагом Танзании погиб еще один человек.

Таким образом, с начала этой волны российских атак жертвами террора уже стали девять человек, отметили в АМПУ.

Напомним, 13 июля РФ атаковала гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое разгружало минеральные удобрения в одном из портов Одесской области.

Погибли пятеро людей, еще 12 получили ранения.

Фото: Одесская ОВА

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