Вечером субботы, 18 июля, россияне совершили атаку на Одесскую область. Враг нанес ракетные удары по парку развлечений. Разрушены рыбацкие домики, есть погибшие и раненые.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область сегодня, 18 июля: какие последствия

— Россия цинично нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, — написал Кипер в 20:12.

Вражеская ракета попала по территории парка развлечений. В результате атаки на Одесскую область были разрушены рыбацкие домики и повреждены шесть автомобилей.

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Погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них – ребенок.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами могут находиться люди.

Кипер добавил, что враг также нанес удар по другому населенному пункту. Повреждены жилой дом и два автомобиля. Есть пострадавший.

В последнее время Россия активизировала атаки на Одесскую область. Воздушные тревоги в регионе объявляют почти непрерывно в течение суток. Кроме ударных дронов, враг все чаще применяет ракеты.

Так, вечером 16 июля россияне ударили ракетой по Одессе. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Один человек погиб, есть раненые.

Вчера оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, на борту которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, четверо людей пострадали.

Фото: Воздушное командование Восток

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