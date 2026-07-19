В Запорожье раздались взрывы — там поврежден пятиэтажный дом, есть пострадавшие и погибший.

Взрывы в Запорожье 19 июля: что известно

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.

— Значительно повреждено пятиэтажное здание, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой — россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, — сообщил он в Telegram.

Предварительно известно о трех раненых. Парамедики оказывают помощь им помощь.

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Также есть один погибший.

— К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье, — говорится в сообщении.

Под завалами многоэтажки два человека — женщина и ребенок.

Напомним, что в субботу, 18 июля, российские оккупанты совершили атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара были зафиксированы значительные разрушения, также были ранены люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

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