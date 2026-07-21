В Киеве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение и угрожал ножом работникам автозаправочной станции в Деснянском районе. Злоумышленником оказался военнослужащий в статусе СОЧ (самовольного оставления части).

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

В Киеве мужчина напал на работников АЗС

По информации правоохранителей, спецназовцы полиции Киева задержали злоумышленника, совершившего разбойное нападение в помещении АЗС в Деснянском районе.

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Как отмечают в полиции, сообщение о нападении поступило от работника АЗС на Броварском проспекте.

По словам мужчины, в помещение автозаправочной станции ворвался неизвестный гражданин и начал угрожать ножом, после чего отобрал у них мобильные телефоны.

Обеим работникам АЗС удалось выбежать и скрыться в подсобном помещении. В считанные минуты правоохранители прибыли на место происшествия, быстро обезвредили и задержали нападающего.

По данным полиции, им оказался 28-летний уроженец Волынской области. Это был военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ.

Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с насилием, опасным для здоровья подвергшегося нападению, совершенный в условиях военного положения. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Фото : Нацполіція

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