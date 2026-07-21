Взрывы в Запорожье: РФ сбросила КАБы на дома, есть раненый и погибший
В Запорожье прогремели взрывы — управляемые авиабомбы ударили по жилым кварталам областного центра.
Взрывы в Запорожье 21 июля: что известно
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о предварительных последствиях вражеской атаки на Запорожье.
По его словам, РФ направила по жилым кварталам областного центра управляемые авиабомбы. В результате один человек погиб, один — получил ранения.
Есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары.
Напомним, что 21 июля Россия совершила атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате обстрела погибли и ранены. Также были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров