В Запорожье прогремели взрывы — управляемые авиабомбы ударили по жилым кварталам областного центра.

Взрывы в Запорожье 21 июля: что известно

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о предварительных последствиях вражеской атаки на Запорожье.

По его словам, РФ направила по жилым кварталам областного центра управляемые авиабомбы. В результате один человек погиб, один — получил ранения.

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Есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары.

Напомним, что 21 июля Россия совершила атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате обстрела погибли и ранены. Также были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

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