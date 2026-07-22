Во время ночной атаки на Украину 22 июля российские войска применили баллистическую ракету, коректируемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 22 июля: что известно

В ночь на 22 июля (с 18:00 21 июля) российские войска атаковали Украину:

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одной баллистической ракетой Искандер-М

тремя корректируемыми авиационными ракетами Х-59/69;

216 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербер, Италмас и имитаторами типа Пародия.

Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 22 июля силы противовоздушной обороны сбили:

три корректруемые авиационные ракеты Х-59/69;

204 вражеских беспилотника разных типов.

Приземлили их на Севере, Юге, Центре и Востоке страны.

Также зафиксировали попадание одной баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БпЛА в 12 местах.

Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

По состоянию на утро атака на Украину продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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