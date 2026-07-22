Ночная атака на Украину 22 июля: сколько из четырех ракет и 216 дронов сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 22 июля российские войска применили баллистическую ракету, коректируемые авиационные ракеты и ударные дроны разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 22 июля: что известно
В ночь на 22 июля (с 18:00 21 июля) российские войска атаковали Украину:
- одной баллистической ракетой Искандер-М из временно оккупированного Крыма;
- тремя корректируемыми авиационными ракетами Х-59/69;
- 216 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербер, Италмас и имитаторами типа Пародия.
Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Донецка и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 22 июля силы противовоздушной обороны сбили:
- три корректруемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 204 вражеских беспилотника разных типов.
Приземлили их на Севере, Юге, Центре и Востоке страны.
Также зафиксировали попадание одной баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БпЛА в 12 местах.
Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
По состоянию на утро атака на Украину продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.