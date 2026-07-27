В Днепре произошла утечка аммиака после российского удара, один человек отравился
- После атаки РФ на предприятии в Днепре произошла утечка аммиака, есть пострадавший.
- В результате удара повреждены предприятие, жилые дома и магазины.
В результате утренней российской атаки на Днепр был поврежден трубопровод аммиака на одном из предприятий. Спасатели оперативно ликвидировали утечку, угрозы для населения пока нет.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Утечка аммиака в Днепре после атаки РФ: что известно
По данным ГСЧС, вражеский удар повредил трубопровод аммиака на территории предприятия.
Подразделения службы оперативно ликвидировали последствия аварии, перекрыли все задвижки емкостей и остановили утечку опасного вещества.
В ГСЧС подчеркнули, что концентрация аммиака в воздухе находится под постоянным контролем, а угрозы для населения нет.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате утечки аммиака один человек обратился в городскую больницу с признаками отравления.
– В результате атаки на одно из предприятий был поврежден трубопровод аммиака. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Утечка остановлена. Один человек обратился в городскую больницу с отравлением, – отметил Филатов.
Он также пояснил, что именно утечка аммиака стала причиной резкого запаха, на который жаловались жители города.
Каковы последствия атаки на Днепр
По словам Бориса Филатова, в результате российского удара повреждены три секции многоэтажного дома, выбито около 300 окон, пострадали мебельный магазин, торговые павильоны и автомобили.
Кроме того, в результате обстрела была повреждена контактная сеть троллейбусов, однако её уже восстановили, и общественный транспорт работает в обычном режиме.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что в течение суток российские войска более 20 раз атаковали четыре района области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.
По предварительным данным, ранения получили два человека, в том числе ребенок.
В самом Днепре в результате атаки повреждены предприятие, многоквартирные дома, магазины и автомобили.
Напомним, 24 июля РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в Днепропетровской области.
Накануне, 23 июля, три человека погибли, 29 получили ранения в результате взрывов в Павлограде Днепропетровской области, которые стали следствием ударов управляемыми авиабомбами (КАБ).