В результате утренней российской атаки на Днепр был поврежден трубопровод аммиака на одном из предприятий. Спасатели оперативно ликвидировали утечку, угрозы для населения пока нет.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Утечка аммиака в Днепре после атаки РФ: что известно

По данным ГСЧС, вражеский удар повредил трубопровод аммиака на территории предприятия.

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Подразделения службы оперативно ликвидировали последствия аварии, перекрыли все задвижки емкостей и остановили утечку опасного вещества.

В ГСЧС подчеркнули, что концентрация аммиака в воздухе находится под постоянным контролем, а угрозы для населения нет.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате утечки аммиака один человек обратился в городскую больницу с признаками отравления.

– В результате атаки на одно из предприятий был поврежден трубопровод аммиака. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Утечка остановлена. Один человек обратился в городскую больницу с отравлением, – отметил Филатов.

Он также пояснил, что именно утечка аммиака стала причиной резкого запаха, на который жаловались жители города.

Каковы последствия атаки на Днепр

По словам Бориса Филатова, в результате российского удара повреждены три секции многоэтажного дома, выбито около 300 окон, пострадали мебельный магазин, торговые павильоны и автомобили.

Кроме того, в результате обстрела была повреждена контактная сеть троллейбусов, однако её уже восстановили, и общественный транспорт работает в обычном режиме.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что в течение суток российские войска более 20 раз атаковали четыре района области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

По предварительным данным, ранения получили два человека, в том числе ребенок.

В самом Днепре в результате атаки повреждены предприятие, многоквартирные дома, магазины и автомобили.

Напомним, 24 июля РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в Днепропетровской области.

Накануне, 23 июля, три человека погибли, 29 получили ранения в результате взрывов в Павлограде Днепропетровской области, которые стали следствием ударов управляемыми авиабомбами (КАБ).

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