Взрывы в Харькове прозвучали днем во вторник, 28 июля. Враг атаковал ударными дронами, есть попадание в пятиэтажный дом.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 28 июля: какие последствия

— Есть информация о попадании в Новобаварском районе, — написал Терехов в 17:15.

Позже городской глава уточнил, что в результате попадания реактивного беспилотника типа Шахед загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.

Сейчас смотрят

— Всех жителей оперативно эвакуировали. На месте продолжается ликвидация последствий атаки, — отметил Терехов.

По его словам, на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, 26 июля в Харькове прогремели взрывы. В частный дом в Слободском районе попала малогабаритная ракета S8000 Бандероль. Дом был разрушен, как минимум 30 зданий вокруг — повреждены.

В результате атаки погибла 40-летняя женщина, еще 14 человек пострадали, среди них — двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.