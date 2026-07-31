Взрывы в Одессе прогремели днем 31 июля, когда враг обстрелял город ракетами.

О последствиях атаки рассказали начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 31 июля: что известно

Еще до того как в Одессе прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах, летящих в сторону областного центра и Черноморска.

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По словам главы Одесской ОВА, в результате российской ракетной атаки пострадали гражданская инфраструктура, территория одного из предприятий, а также здания больницы и колледжа.

По предварительным данным, пострадали два человека.

43-летний мужчина получил тяжелые ранения и находится в тяжелом состоянии. Также пострадала 72-летняя сотрудница больницы. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Информация о последствиях взрывов в Одессе 31 июля сейчас уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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