Юлия Захарченко, редактор ленты
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Атака на Полтавщину: возникли перебои со светом и газом из-за ударов дронов
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- Утром 2 августа российские войска нанесли удары дронами по критической инфраструктуре и двум промышленным предприятиям в Полтавском районе.
- В результате атаки возникли временные аварийные отключения света и газа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Утром в воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удар беспилотниками по двум промышленным предприятиям и по объекту критической инфраструктуры в Полтавском районе.
Об этом сообщает руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Взрывы в Полтавском районе 2 августа
По информации ОВА, сегодня РФ попала дронами по двум промышленным предприятиям и объекту критической инфраструктуры в Полтавском районе.
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В результате российской атаки произошли временные аварийные отключения электроэнергии и газоснабжения.
По последним данным, специалисты производят работы по восстановлению сетей.
К счастью, в экстренные службы не поступала информация о возможных пострадавших из-за российских ударов в Полтавском районе.
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