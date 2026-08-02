Утром в воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удар беспилотниками по двум промышленным предприятиям и по объекту критической инфраструктуры в Полтавском районе.

Об этом сообщает руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Взрывы в Полтавском районе 2 августа

По информации ОВА, сегодня РФ попала дронами по двум промышленным предприятиям и объекту критической инфраструктуры в Полтавском районе.

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В результате российской атаки произошли временные аварийные отключения электроэнергии и газоснабжения.

По последним данным, специалисты производят работы по восстановлению сетей.

К счастью, в экстренные службы не поступала информация о возможных пострадавших из-за российских ударов в Полтавском районе.

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