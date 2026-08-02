Взрывы в Запорожье прогремели в результате российского удара по городу управляемой авиабомбой. Предварительно известно, что погиб как минимум один человек, еще один может находиться под завалами, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 1 августа: что известно

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