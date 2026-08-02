В результате российской атаки беспилотниками на Харьков зафиксировали попадание в трех районах – Индустриальном, Киевском и Салтовском. Известно о по меньшей мере трех пострадавших людях.

О последствиях ударов в Харькове рассказали глава областной военной организации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 2 августа: какие последствия

По уточненной информации, в Индустриальном районе зафиксировали несколько ударов российских беспилотников.

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В результате обстрела пострадали двое детей. Среди них – восьмилетняя девочка и 13-летний мальчик. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.

Кроме них, в Индустриальном районе помощь врачей понадобилась 74-летнему мужчине, который также подвергся острой реакции на стресс.

В то же время Терехов рассказал, что произошло попадание в Киевском районе. Поврежден автомобиль. Там обошлось без пожара и пострадавших.

Также ударный беспилотник врезался в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе. К счастью, там тоже без пострадавших. На месте работают профильные службы.

Атака на Харьковскую область 2 августа

По информации ГСЧС, в результате атаки российских беспилотников на Харьковскую область пострадали пять человек, среди них – двое детей.

Помимо Харькова, войска РФ атаковали село Логачевка Харьковского района.

В результате попадания вспыхнули два пожара – горели складское здание, деревянные поддоны и помещения СТО. Повреждены частные дома, складские и хозяйственные постройки.

В ГСЧС рассказали, что во время ликвидации последствий атаки пострадал спасатель. Его госпитализировали в лечебное учреждение.

К ликвидации последствий привлекли подразделения ГСЧС. На местах происшествия работают саперы и психологи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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