Пенсии с 1 августа: как получить выплату ко Дню Независимости

Тарифы с 1 августа 2026 года: сколько украинцам придется платить за коммуналку

Когда будут выплаты ко Дню Независимости: сроки для пенсионеров, УБД и ветеранов

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