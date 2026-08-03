Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Чернигове раздались взрывы: горит местное предприятие
Утром 3 августа прогремели взрывы в Чернигове.
Об этом сообщил Дмитрий Брижинский, начальник Черниговской городской военной администрации.
Взрывы в Чернигове сегодня, 3 августа: что известно
В результате вражеской атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар.
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