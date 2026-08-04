В ночь на 4 августа российские войска нанесли авиаудара по Сумам, применив управляемые авиационные бомбы (КАБ). Под ударом оказалась гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ночная атака на Сумы 4 августа

По его словам, попадание зафиксировали на трех локациях в Ковпаковском районе. В результате атаки повреждены частный сектор и объекты инфраструктуры.

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Пока известно об одном погибшем человеке. Кроме того, есть пострадавшие, однако их точное количество пока не уточняется.

На местах ударов работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и окончательных последствиях российской атаки выясняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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