В результате ночных взрывов в Киеве 5 августа пострадали как минимум 24 человека, еще один, к сожалению, погиб.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины.

Взрывы в Киеве 5 августа: что известно

Перед тем как в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического удара по Киеву и о движении ударных БпЛА в сторону города.

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Позже Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

По уточненной информации, в результате российской комбинированной атаки на Киев 5 августа повреждения зафиксировали сразу в четырех районах города.

В Оболонском районе произошло попадание по нежилой застройке и офисному зданию. Также возникли пожары в складских помещениях по двум адресам.

В Голосеевском районе в результате удара разрушен частный жилой дом. Спасатели вытащили из-под завалов двух пострадавших, при этом поисково-спасательная операция продолжалась, так как под обломками могли оставаться люди.

Кроме того, на территории одного из промышленных предприятий произошла утечка аммиака, которую спасатели оперативно локализовали. По данным ГСЧС, угрозы для населения нет.

В Святошинском районе загорелось складское помещение одного из магазинов.

В Деснянском районе возникли пожары в двух нежилых зданиях.

Также во время повторных взрывов был поврежден автомобиль скорой помощи, а его водитель получил травмы.

По состоянию на утро известно, что в результате взрывов в Киеве 5 августа погиб один человек, ещё 24 получили ранения. Из них 15 госпитализировали, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

На местах работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Окончательные последствия взрывов в Киеве сегодня устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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