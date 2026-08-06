Украинские самолеты, находящиеся в аэропорту немецкого города Лейпциг, не получили повреждений в результате чрезвычайного происшествия с привлечением дрона.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в комментарии изданию Укринформ.

Украинские самолеты в аэропорту Лейпцига не пострадали из-за дрона

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в результате инцидента никто из людей не травмировался, а воздушные судна отечественного предприятия Антонов не повреждены.

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В настоящее время украинские консулы и дипломаты в Германии поддерживают постоянную связь с местными правоохранителями и представителями компании Антонов.

— События в аэропорту Лейпцига являются очень серьезным безопасностным инцидентом, — заявил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер.

Полномочные органы ожидают официальных результатов расследования всех обстоятельств происшествия от немецкой стороны.

Напомним, что 5 августа возле украинского Ан-124 в Германии обнаружили дрон с детонатором. Правоохранители расследуют инцидент как возможное преступление, связанное с государственной безопасностью. Сейчас продолжаются поиски оператора дрона.

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