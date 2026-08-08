Нужно больше давления, чтобы заставить РФ прекратить войну против Украины.

Это после обстрела 8 августа подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Украину 8 августа

Атака на Украину 8 августа унесла жизни трех человек в Пуховке Киевской области и одного человека в Киеве, подчеркнул глава государства.

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— Сегодня ночью ударами дронов Россия убила трех человек в Пуховке Киевской области: дедушку, бабушку и их внука. Всего три года было мальчику. Еще четверо госпитализированных — родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, пришедший на помощь семье и получивший ранения во время повторного удара. У пострадавших — термические ожоги, осколочные ранения. Мои соболезнования. Это был обычный жилой дом. Не могли этого не знать россияне, — убежден Владимир Зеленский.

После ударов шестью баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Киева погиб один человек. Еще четверо получили ранения.

Также под обстрелом находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.

— Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну. Не хочет только Путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжить воевать, — отмечает Владимир Зеленский.

Поэтому, уверен глава государства, нужно больше давления, новые санкции, которые не позволят россиянам эту баллистику производить, и обязательно больше защиты для наших людей.

— Антиболистика, ракеты-перехватчики к Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и нашим F-16 — все это работает и помогает защищать жизнь, когда это здесь, в Украине, а не где-то на складах, в тысячах километрах от российских ударов против жизни. Я благодарю всех, кто показывает лидерство и, несмотря ни на что, передает новые пакеты средств ПВО, — подытожил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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