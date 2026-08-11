Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту крушения украинского истребителя МиГ-29, который вечером 10 августа выполнял боевую задачу в Березовском районе Одесской области.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

ГБР расследует падение МиГ-29 в Одесской области

По предварительным данным следствия, истребитель МиГ-29 выполнял боевую задачу по уничтожению российских беспилотников.

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Во время активной части операции произошла нештатная ситуация. Самолет загорелся, после чего пилот потерял управление, но успел катапультироваться. В ГБР отметили, что жизни летчика ничего не угрожает.

Сразу после падения МиГ-29 на место прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая работала там всю ночь напролёт.

Правоохранители осмотрели территорию, изъяли и фиксируют обломки истребителя МиГ-29, собирают необходимые материалы, а также опрашивают военнослужащих и свидетелей.

Сейчас следователи продолжают поиски бортового самописца самолета — так называемого черного ящика. Именно установление всех обстоятельств потери военной техники и является предметом расследования.

Напомним, что вечером 10 августа Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о потере истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого задания в Одесской области.

По данным Воздушных сил, самолет выполнял задачу по уничтожению воздушных целей российских войск. Во время запуска авиационной ракеты возникла нештатная ситуация, в результате которой истребитель загорелся, а пилот потерял возможность им управлять.

Летчик пытался спасти самолет, но в итоге был вынужден катапультироваться. После этого его доставили в больницу.

В Воздушных силах тогда подчеркнули, что причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

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