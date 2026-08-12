Взрывы в Запорожье 12 августа: поврежден ТЦ, часть города осталась без света
Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на 12 августа во время комбинированной атаки на город.
О последствиях российского удара сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 12 августа: что известно
Сначала в Запорожской области объявили об угрозе применения баллистических ракет, а также ударных дронов. Потом прогремели взрывы в Запорожье.
По словам Ивана Федорова, российские войска попали по торговому центру в одном из спальных районов города. После удара там вспыхнул пожар.
Также поврежден частный дом. В нем выбило окна, повреждены ворота и забор. На месте также возник пожар, который спасатели уже потушили.
По предварительным данным, в результате взрывов в Запорожье сегодня, 12 августа, никто не пострадал.
Российский удар также повредил энергетическую инфраструктуру. В одном из районов Запорожья без электричества остались около 1 200 потребителей.
Энергетики смогут начать восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.
На местах ударов работают экстренные службы. Последствия ночных взрывов в Запорожье и районе уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА