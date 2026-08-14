Мощные взрывы в Харькове прогремели днем в пятницу, 14 августа. В результате российской атаки повреждено более 10 многоэтажных домов, есть пострадавший.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 14 августа: каковы последствия

По информации городского главы, враг нанес удар по ближайшему пригороду Харькова.

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— В результате удара по пригороду в нескольких многоквартирных домах Шевченковского района выбиты окна, — написал Терехов.

Позже он уточнил, что в результате взрывов в Харькове сегодня повреждено более десяти многоэтажек, один человек пострадал.

Напомним, утром 9 августа россияне трижды ударили крылатыми ракетами Бандероль по Салтовскому району Харькова. Были зафиксированы попадания в две многоэтажки и на территорию парка.

Погибли три человека, 37 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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