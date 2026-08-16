В пригороде Одессы российские войска атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре. Известно по меньшей мере о четырех пострадавших людях.

Обновлено в 16:56. Об этом сообщает руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одессе: какие последствия 16 августа

По информации ОВА, РФ атаковала реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.

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Количество пострадавших возросло до четырех человек. Трое из них госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Среди пострадавших есть 42-летняя женщина, трое мужчин в возрасте от 32 до 43 лет. На месте происшествия продолжается ликвидация последствий атаки.

Атака РФ на Одесскую область 16 августа

Вскоре российские войска повторно атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области.

Как сообщили в областной военной администрации, ударом реактивного беспилотника разрушены два жилых дома.

По предварительным данным, есть трое пострадавших людей. На месте работают все соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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