В ночь на 19 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками и управляемой авиабомбой. В результате обстрела погиб человек, еще семь человек получили ранения.

О последствиях российской атаки сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 19 августа

По словам Ивана Федорова, около 00:49 стало известно об ударе российских беспилотников по областному центру. Повреждения получили жилые и нежилые здания, в одном из районов возник пожар.

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Предварительно, один человек погиб.

Ночью и на рассвете в Запорожской области неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российской армией управляемых авиабомб.

Около 05:00 Иван Федоров сообщил о взрывах области. Впоследствии стало известно о новом ударе по Запорожью.

По предварительным данным, российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в одном из районов города. В результате удара возник пожар. Взрывной волной и обломками также повреждены расположенные неподалеку жилые дома и хозяйственные постройки.

По предварительной информации, под завалами мог находиться человек. По состоянию на 06:18 эти данные еще не были подтверждены.

Впоследствии спасатели ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки в Запорожье занялось на втором этаже хостела на площади 50 кв. м. Спасатели деблокировали тело погибшего из-под завалов.

По другому адресу загорелось помещение мебельного магазина на площади 100 кв. м. Еще по одному адресу повреждено остекление и кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Всего за сутки оккупанты нанесли 1019 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области.

16 августа россияне атаковали Запорожский район управляемыми авиабомбами. В результате удара разрушен частный дом. Погибли два человека – 66-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 638-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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