В результате взрывов в Броварах Киевской области погиб, как минимум, один человек.

О последствиях атаки сообщили глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко и мэр Броваров Игорь Сапожко.

Взрывы в Броварах 20 августа: что известно

По словам Игоря Сапожко, в результате российской атаки зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры на территории Броварской общины.

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На месте возник пожар.

Также из-за атаки в общине возникла аварийная ситуация с электроснабжением. Энергетики смогут приступить к ликвидации последствий, как только это позволит ситуация с безопасностью.

По последним данным местных властей, в результате атаки погиб один человек. Еще двое получили ранения.

Одному из них оказали медицинскую помощь на месте, он отказался от госпитализации. Другого пострадавшего — мужчину 1966 года рождения — доставили в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое, медики оказывают необходимую помощь.

Окончательные последствия взрывов в Броварах 20 августа сейчас устанавливают соответствующие специалисты.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев.

В столице попадания, разрушения и пожары зафиксировали в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.

Наибольшие разрушения жилая застройка понесла в Соломенском районе, где в девятиэтажке обрушились восьмой и девятый этажи. Также повреждены жилые дома, детская больница, еще одно медицинское учреждение, складские и нежилые помещения.

По последним данным ГСЧС, в результате атаки на Киев погибли шесть человек, еще 23 пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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