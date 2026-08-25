В ночь на 25 августа российские войска атаковали торгово-развлекательный центр в Слобожанском Днепровского района.

О последствиях атаки сообщили в ГСЧС.

Атака на ТРЦ в Днепропетровской области 25 августа: что известно

В результате российской атаки пожары вспыхнули внутри торгово-развлекательного центра и на прилегающей территории. Спасатели потушили возгорания.

Сейчас смотрят

В ГСЧС сообщили, что в результате удара повреждена внутренняя отделка ТРЦ и грузовой автомобиль.

Корреспондент Суспыльного с места событий сообщил, что пожар возник и на автостоянке рядом с торговым комплексом. Там горели деревянные поддоны, огонь повредил прицеп грузовика.

Охранник автостоянки Валентин рассказал, что после первого взрыва водители начали вывозить грузовики с территории.

— Где-то после часа ночи это произошло. Взрыв, огонь, пожар. Приехала полиция, сказали, чтобы фуры выгоняли, — рассказал он.

По его словам, примерно через пять минут раздался еще один взрыв, а на территорию автостоянки залетел осколок. После этого загорелись поддоны и прицеп.

По данным ГСЧС, информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Суспільне

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.