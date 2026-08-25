Атака на ТРЦ в Днепропетровской области: вспыхнули пожары, поврежден грузовик
В ночь на 25 августа российские войска атаковали торгово-развлекательный центр в Слобожанском Днепровского района.
О последствиях атаки сообщили в ГСЧС.
Атака на ТРЦ в Днепропетровской области 25 августа: что известно
В результате российской атаки пожары вспыхнули внутри торгово-развлекательного центра и на прилегающей территории. Спасатели потушили возгорания.
В ГСЧС сообщили, что в результате удара повреждена внутренняя отделка ТРЦ и грузовой автомобиль.
Корреспондент Суспыльного с места событий сообщил, что пожар возник и на автостоянке рядом с торговым комплексом. Там горели деревянные поддоны, огонь повредил прицеп грузовика.
Охранник автостоянки Валентин рассказал, что после первого взрыва водители начали вывозить грузовики с территории.
— Где-то после часа ночи это произошло. Взрыв, огонь, пожар. Приехала полиция, сказали, чтобы фуры выгоняли, — рассказал он.
По его словам, примерно через пять минут раздался еще один взрыв, а на территорию автостоянки залетел осколок. После этого загорелись поддоны и прицеп.
По данным ГСЧС, информации о пострадавших в результате атаки не поступало.
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