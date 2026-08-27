В Харькове днем ​​27 августа раздались взрывы – под ударом оказался торговый центр в Основянском районе.

Взрывы в Харькове 27 августа: что известно

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, РФ атаковала беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова.

Пока известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Еще четыре человека пострадали.

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Медики оказывают им всю необходимую помощь.

— Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия на месте вражеского попадания в Харькове. Проводится эвакуация людей, — говорится в сообщении.

На месте работают все наши экстренные службы.

Напомним, в последнее время РФ все больше атакует места большого скопления людей. Так, 25 августа Россия ударила по бизнес-центру в плотной жилой застройке в Лозовой, что в Харьковской области.

В пятницу, 21 августа, враг атаковал торговый центр в Кривом Роге, в результате чего пострадали 130 людей, среди них 23 ребенка. Также известно о 15 погибших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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