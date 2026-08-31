Складские помещения горят после взрывов в Киеве сегодня, 31 августа. О возгорании сообщили в Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Киеве 31 августа: что произошло

По данным КГВА, в Деснянском районе Киева загорелись складские помещения. На место происшествия направляются соответствующие службы.

О причинах пожара и информации о возможных пострадавших в городской военной администрации пока не сообщали.

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Примерно за полчаса до сообщения о возгорании в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников.

В КГВА призвали жителей столицы немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

Информация об обстоятельствах происшествия и о возможных последствиях взрывов в Киеве 31 августа уточняется.

Позже в КМВА сообщили, что возгорание произошло в селе Погребы в Киевской области.

Напомним, в ночь на 31 августа российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой и беспилотниками различных типов, большинство из которых были реактивными.

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