Взрывы в Днепре и области звучали в течение дня, 1 сентября. Россияне 50 раз атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и авиабомбами. Пострадали пятеро людей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре и области 1 сентября: какие последствия

— Два человека получили ранения из-за удара россиян по Днепру. Это женщины 58 и 63 лет. Они в больнице. Медики оказывают всю необходимую помощь, — написал он.

В результате взрывов в Днепре повреждены предприятие, школьный стадион, частные дома.

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В Никопольском районе под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоноогригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, супермаркеты, многоквартирные и частные дома.

Пострадали трое людей. 80-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. 70-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 48-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе враг атаковал Зеленодольскую громаду. Повреждены частные дома, автомобиль и инфраструктура.

В Синельниковском районе противник нанес удары по Васильковской и Покровской громадам. Повреждены спортивная школа, частные дома, админздания и автомобили.

В Павлоградском районе возникли пожары.

Фото: Днепропетровская ОВА

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