Россия утром атаковала Киевщину: есть раненые, повреждены склады и дома
- Россия с утра атаковала Киевскую область.
- В Бучанском и Броварском районах ранены два человека.
- Повреждены частные дома и складские помещения.
Утром россияне атаковали Бучанский, Бориспольский и Броварской районы Киевской области. Есть раненые.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киевскую область 2 сентября
Сообщается, что в Бучанском районе осколочное ранение бедра получил мужчина. А в Броварском районе у женщины — соколочные ранения руки и плеча. Медики заботятся о пострадавших.
В результате атаки также есть повреждение гражданской инфраструктуры.
В Бучанском районе загорелись складские помещения, также поврежден частный дом. В Броварском районе поврежден частный дом. В Бориспольском районе повреждено складское здание. На местах работают спасатели ГСЧС.
Тимур Ткаченко предупреждает, что в области продолжается воздушная тревога, поэтому он призывает не покидать укрытия.
1 сентября россияне дронами атаковали Вишневое в Киевской области. Сообщалось о трех пострадавших, среди них малолетний ребенок.
1 сентября враг атаковал Борисполь. В городе повреждено предприятие и жилой дом, 4 погибших и 13 пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.