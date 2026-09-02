Утром россияне атаковали Бучанский, Бориспольский и Броварской районы Киевской области. Есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 2 сентября

Сообщается, что в Бучанском районе осколочное ранение бедра получил мужчина. А в Броварском районе у женщины — соколочные ранения руки и плеча. Медики заботятся о пострадавших.

Сейчас смотрят

В результате атаки также есть повреждение гражданской инфраструктуры.

В Бучанском районе загорелись складские помещения, также поврежден частный дом. В Броварском районе поврежден частный дом. В Бориспольском районе повреждено складское здание. На местах работают спасатели ГСЧС.

Тимур Ткаченко предупреждает, что в области продолжается воздушная тревога, поэтому он призывает не покидать укрытия.

1 сентября россияне дронами атаковали Вишневое в Киевской области. Сообщалось о трех пострадавших, среди них малолетний ребенок.

1 сентября враг атаковал Борисполь. В городе повреждено предприятие и жилой дом, 4 погибших и 13 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.