Украинские военные поразили самолет МиГ-29 и вертолет Ка-27, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Поражены самолет МиГ-29 и вертолет Ка-27

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 30 августа 2026 года вертолета Ка-27 в районе аэродрома Ейск в Краснодарском крае РФ.

Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 года самолета МиГ-29 в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области РФ.

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В то же время сообщается, что 1 сентября и ночью на 2 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей российского агрессора.

Так, во Владимировке Донецкой области поражен склад боеприпасов противника.

Также в Очеретино Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения оккупантов.

В Речице Брянской области РФ поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается, отмечает Генштаб.

Напомним, ранее Силы обороны Украины подтвердили атаку на оккупантов под Донецком 26 августа. Там были поражены российские командные пункты.

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