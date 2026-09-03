В Киевской области 3 сентября во время российской атаки произошел пожар на промышленном объекте.

По данным источников Украинской правды, под удар попал завод Coca-Cola в Большой Дымерке Броварского района.

Атака на завод Coca-Cola в Киевской области 3 сентября

По предварительной информации, российский беспилотник попал в склад готовой продукции. В результате удара возник пожар, над территорией предприятия поднялся густой дым.

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Людей не задело.

Речь идет о заводе компании Coca-Cola Beverages Ukraine, расположенном в поселке Большая Дымерка. Предприятие производит и хранит напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и соки Rich.

Пока официальной информации относительно удара по предприятию и его последствий нет. В то же время, в местных Telegram-каналах распространяются кадры, на которых видно значительное задымление в районе промышленного объекта.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по заводу Кока-Колы.

— Уж Кока-Кола у них такой враг, что они его сжигают своими Шахедами. Четкий российский сигнал в Америке. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие, – заявил Зеленский.

Он заверил, что Украина приготовит ответные операции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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