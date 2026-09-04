Зеленский поручил Покладу “ощутимо” ответить РФ за удар по зданию СБУ
- Российский беспилотник попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве.
- По словам президента Владимира Зеленского, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ.
- Зеленский поручил Александру Покладу подготовить адекватный ответ на атаку РФ.
В пятницу, 4 сентября, российский беспилотник попал в центральное здание Службы безопасности на улице Владимирской в Киеве. Здание расположено напротив Софийского собора. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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— К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, – рассказал глава государства.
По словам Зеленского, атака была совершена с помощью дрона, который “был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании”.
Президент отметил, что во время разговора с временно исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом поручил ему “адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено”.
— Наши военные поддержат этот ответ, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня в результате атаки беспилотников обломки упали в Шевченковском районе столицы. В результате атаки загорелась крыша нежилого здания, есть пострадавшие.
Также есть информация о повреждении здания пекарни Завертайло, расположенной недалеко от Золотых ворот.