В пятницу, 4 сентября, российский беспилотник попал в центральное здание Службы безопасности на улице Владимирской в Киеве. Здание расположено напротив Софийского собора. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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— К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, атака была совершена с помощью дрона, который “был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании”.

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Президент отметил, что во время разговора с временно исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом поручил ему “адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено”.

— Наши военные поддержат этот ответ, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня в результате атаки беспилотников обломки упали в Шевченковском районе столицы. В результате атаки загорелась крыша нежилого здания, есть пострадавшие.

Также есть информация о повреждении здания пекарни Завертайло, расположенной недалеко от Золотых ворот.

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