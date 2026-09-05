В ночь на 5 сентября Россия снова совершила атаку на Одесскую область. Под удар попали склады с товарами, которые враг атаковал раньше.

О последствиях атаки сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и представители ГСЧС Украины.

Атака на Одесскую область 5 сентября: последствия

Ночью российские войска повторно нанесли удар по складам с товарами в Одесской области.

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В результате новых попаданий загорелся склад, где хранились продукты. На месте работали спасатели, пожар удалось полностью потушить.

Погибших и пострадавших в результате атаки на Одесскую область 5 сентября нет.

Напомним, что накануне, 4 сентября, Россия атаковала Одессу беспилотниками. Тогда основные разрушения пришлись на жилую застройку — были повреждены квартиры, фасады и остекление двух многоэтажек, а также частные дома.

Два частных жилых дома были разрушены. Также повреждения получили двухэтажное нежилое здание, частные автомобили и служебный транспорт.

В результате той атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали. Среди них был несовершеннолетний ребенок.

На местах ударов работали экстренные службы, которые обследовали территорию, фиксировали разрушения и оказывали помощь людям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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