Утром 5 сентября Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщил глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Атака на Запорожье 5 сентября: последствия

По словам Федорова, попадания зафиксировали в разных районах города, где после ударов вспыхнули пожары.

Сейчас смотрят

В результате атаки на Запорожье 5 сентября был разрушен частный дом. Российские беспилотники также ударили по автостоянке и нежилым зданиям. Кроме того, повреждениям подверглись жилые дома.

После первой серии ударов российские войска повторно атаковали автостоянку в Запорожье. На месте нового попадания снова возник пожар.

На местах разрушений работают оперативные службы.

По предварительным данным, информации о погибших или пострадавших в результате атаки на Запорожье 5 сентября не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.