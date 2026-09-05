Атака на Запорожье 5 сентября: РФ дважды ударила по автостоянке
Утром 5 сентября Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщил глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.
Атака на Запорожье 5 сентября: последствия
По словам Федорова, попадания зафиксировали в разных районах города, где после ударов вспыхнули пожары.
В результате атаки на Запорожье 5 сентября был разрушен частный дом. Российские беспилотники также ударили по автостоянке и нежилым зданиям. Кроме того, повреждениям подверглись жилые дома.
После первой серии ударов российские войска повторно атаковали автостоянку в Запорожье. На месте нового попадания снова возник пожар.
На местах разрушений работают оперативные службы.
По предварительным данным, информации о погибших или пострадавших в результате атаки на Запорожье 5 сентября не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров