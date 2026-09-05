Ночью 5 сентября российские войска нанесли целенаправленные удары по аэропортам Киева и Борисполя.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем заявлении.

Зеленский об ударах по аэропортам Киева и Борисполя

По словам президента, Россия впервые за долгое время целенаправленно атаковала украинские аэропорты. Речь идет об аэропортах Киева и Борисполя.

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Зеленский связал эти удары с обсуждением и подготовкой возможного прибытия представителей американской стороны в Украину на самолете с посадкой в одном из этих аэропортов.

— Очевидно, такие удары России по аэропортам — это реакция на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом, чтобы прилететь в Украину и приземлиться в аэропорту Киева или в аэропорту Борисполя. Российско-иранские Шахеды — ответ на американскую дипломатию, — заявил президент.

Зеленский также сообщил, что Украина зафиксировала этот шаг РФ и уже на следующей неделе скорректирует свою операцию в отношении российского воздушного пространства.

Last night, the Russians struck a civilian enterprise in Kamianske, in the Dnipro region, killing four people and injuring five others. My condolences to their families and loved ones. Ordinary residential buildings were damaged in many regions – in Kherson, Boryspil, and the… pic.twitter.com/e9W8OvFA2Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

— Мы зафиксировали этот российский шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет, — подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина заинтересована в установлении мира, а Россия будет отвечать за свои действия.

Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска совершили атаку на Украину с помощью баллистических ракет и беспилотников разных типов. Около половины использованных дронов были реактивными.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, а также 167 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов-имитаторов Пародия.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 128 вражеских беспилотников. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали в 23 местах, еще в одном упали обломки сбитых воздушных целей.

Во время этой атаки удары и повреждения фиксировали в ряде регионов Украины, в частности в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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