Ночью 5 сентября российские войска нанесли целенаправленные удары по аэропортам Киева и Борисполя.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем заявлении.

Зеленский об ударах по аэропортам Киева и Борисполя

По словам президента, Россия впервые за долгое время целенаправленно атаковала украинские аэропорты. Речь идет об аэропортах Киева и Борисполя.

Сейчас смотрят

Зеленский связал эти удары с обсуждением и подготовкой возможного прибытия представителей американской стороны в Украину на самолете с посадкой в одном из этих аэропортов.

— Очевидно, такие удары России по аэропортам — это реакция на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом, чтобы прилететь в Украину и приземлиться в аэропорту Киева или в аэропорту Борисполя. Российско-иранские Шахеды — ответ на американскую дипломатию, — заявил президент.

Зеленский также сообщил, что Украина зафиксировала этот шаг РФ и уже на следующей неделе скорректирует свою операцию в отношении российского воздушного пространства.

— Мы зафиксировали этот российский шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет, — подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина заинтересована в установлении мира, а Россия будет отвечать за свои действия.

Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска совершили атаку на Украину с помощью баллистических ракет и беспилотников разных типов. Около половины использованных дронов были реактивными.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, а также 167 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов-имитаторов Пародия.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 128 вражеских беспилотников. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали в 23 местах, еще в одном упали обломки сбитых воздушных целей.

Во время этой атаки удары и повреждения фиксировали в ряде регионов Украины, в частности в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Читайте также
Атака на Павлоград 5 сентября: после удара РФ загорелись грузовики
Атака на Павлоград 5 вересня 2026

Связанные темы:

Аэропорт БориспольАеропорт КиївВойна в УкраинеВладимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.