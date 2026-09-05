В Херсоне в результате атаки российского дрона пострадала семья с двумя детьми. Удар случился вечером 5 сентября в Днепровском районе города.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атака на Херсон вечером 5 сентября

Около 21:00 российский ударный дрон попал в балкон квартиры многоэтажки, где находились 12-летний мальчик, 11-летняя девочка, их 36-летняя мать и 39-летний отец.

Сейчас смотрят

В результате атаки дети получили взрывные травмы и обломочные ранения конечностей. У женщины взрывная травма, ушиб головы и обломочное ранение плеча. У мужчины диагностировали взрывную травму и ранение лица.

Бригада экстренной медицинской помощи забрала детей и их мать в больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Отцу пострадавших медицинскую помощь оказали прямо на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.