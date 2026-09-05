РФ нанесла удар по СТО в Днепровском районе: есть погибший и 5 пострадавших
В Днепровском районе войска РФ нанесли удар по станции технического обслуживания (СТО). В результате российской атаки есть погибший и пятеро пострадавших.
Об этом сообщают руководитель ОВА Александр Ганжа и Днепропетровская областная прокуратура.
Атака РФ на СТО в Днепровском районе: какие последствия
По информации областной военной администрации, в результате атаки на СТО погиб один человек, еще пять людей получили ранения.
Они все госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом. Медики оказывают им необходимую помощь.
В прокуратуре утверждают, что военные РФ нанесли удар по Днепровскому району, предварительно с применением ракеты Бандероль. В результате атаки повреждено СТО.
Начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, предусмотренного статьей 438 действующего Уголовного кодекса Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1655-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.