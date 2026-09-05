Вечером прогремели взрывы в Чугуеве на Харьковщине. Вражеский дрон попал в частный дом.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Чугуеве 5 сентября: что известно

По предварительной информации, в результате вражеского удара погибли три человека, среди них — ребенок. Также пострадала 40-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

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Олег Синегубов уточнил, что погибли 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.

Взрыв разрушил частный жилой дом, хозяйственное сооружение и гараж. На месте вражеского удара загорелся пожар. Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.

9 июня российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области ракетами и ударными беспилотниками. Повреждено около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений. Тогда погибло четыре человека, еще трое получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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