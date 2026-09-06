В Днепре прогремели взрывы, о последствиях пока не сообщалось.

Взрывы в Днепре 6 сентября: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, днем ​​6 сентября в Днепре прогремели взрывы.

Перед атакой предупреждали о баражирующем боеприпасе типа Бандероль курсом на Днепр с севера.

Сейчас смотрят

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в результате удара вспыхнул пожар на складах логистической компании.

Известно, что в результате атаки на Днепр трое мужчин получили ранения. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

— До трех возросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Все трое мужчин сейчас в больнице. Медики проводят необходимые обследования и оказывают помощь, – написал Александр Ганжа.

Напомним, днем ​​3 сентября прогремели взрывы в Днепре во время удара российских беспилотников. Вражеская ракета-дрон Бандероль уничтожила депо и отделение Новой почты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 656-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.