На одном из островов Кабо-Венде в Атлантическом океане у побережья Западной Африки автобус взлетел в овраг. Известно о по меньшей мере 25 погибших, среди которых есть школьники и подростки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Inforpress.

В Кабо-Верде автобус взлетел в овраг

По уточненной информации, смертельная авария произошла на горной дороге на севере Фого вечером 5 сентября. Автобус съехал с дороги и упал примерно на 30 метров в крутой овраг.

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Многие из находившихся в транспортном средстве в момент ДТП были учениками начальной и средней школы. Сообщается по меньшей мере о 25 погибших. Несколько пострадавших пассажиров доставили в региональную больницу Сан-Франциско-де-Ассис на Фогу.

Представители образования заявили, что экскурсию организовали не местные школы, это была ежегодная поездка, частно устроенная водителем, также оказавшимся среди погибших, уточняют журналисты.

Где находится Кабо-Верде

Островное государство Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) расположено в Атлантическом океане в 600 км от западноафриканского побережья, напротив Сенегала.

Кабо-Верде – это архипелаг из 10 больших и нескольких малых островов вулканического происхождения. Столица – Прая (на острове Сантьягу).

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