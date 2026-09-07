Взрывы в Запорожье 7 сентября: РФ атаковала торговый центр
Ночью 7 сентября прогремели взрывы в Запорожье во время атаки на город ударным беспилотником.
Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 7 сентября: что известно
Во время российской атаки на Запорожье вражеский беспилотник попал в торговый центр. На месте удара возник пожар.
Спасатели потушили 6 очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.
По предварительным данным, в результате взрывов в Запорожье 7 сентября никто не пострадал.
Информация об окончательных последствиях российского удара по Запорожью уточняется.
Напомним, 5 сентября российские войска дважды в течение дня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в разных районах города.
В результате ударов был разрушен частный дом, повреждены жилые и нежилые здания, а также автостоянка. После первой атаки российские войска снова ударили по автостоянке, где повторно вспыхнул пожар.
Впоследствии РФ продолжила атаковать Запорожье беспилотниками. Всего в результате ударов пострадали девять человек, все они находились под наблюдением медиков.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров