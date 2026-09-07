Ночью 7 сентября прогремели взрывы в Запорожье во время атаки на город ударным беспилотником.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 7 сентября: что известно

Во время российской атаки на Запорожье вражеский беспилотник попал в торговый центр. На месте удара возник пожар.

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Спасатели потушили 6 очагов возгорания общей площадью 700 кв. м.

По предварительным данным, в результате взрывов в Запорожье 7 сентября никто не пострадал.

Информация об окончательных последствиях российского удара по Запорожью уточняется.

Напомним, 5 сентября российские войска дважды в течение дня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в разных районах города.

В результате ударов был разрушен частный дом, повреждены жилые и нежилые здания, а также автостоянка. После первой атаки российские войска снова ударили по автостоянке, где повторно вспыхнул пожар.

Впоследствии РФ продолжила атаковать Запорожье беспилотниками. Всего в результате ударов пострадали девять человек, все они находились под наблюдением медиков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

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