Атака на Белую Церковь: российские дроны ударили по предприятию, огонь до сих пор тушат
- Россия атаковала Белую Церковь дронами ночью и утром 9 сентября.
- На одном из предприятий вспыхнул пожар.
- Из-за угрозы повторных ударов работа ГСЧС была затруднена.
Сегодня ночью и утром россияне атаковали Белую Церковь в Киевской области.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Атака на Белую Церковь 9 сентября
В Белой Церкви в результате удара вражеских дронов загорелось предприятие пищевой промышленности. Спасатели ГСЧС оперативно всю ночь тушили огонь. По состоянию на утро пожар локализовали.
Работа чрезвычайников усугублялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов.
Как впоследствии сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, в Белоцерковском районе из-за вражеского удара также поврежден многоэтажный дом.
По данным ГСЧС, под вражеским ударом также оказались Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.
Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, две многоэтажки, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.
24 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин и российские войска запустили баллистическую ракету средней дальности Орешник против Белой Церкви.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.