Сегодня ночью и утром россияне атаковали Белую Церковь в Киевской области.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Атака на Белую Церковь 9 сентября

В Белой Церкви в результате удара вражеских дронов загорелось предприятие пищевой промышленности. Спасатели ГСЧС оперативно всю ночь тушили огонь. По состоянию на утро пожар локализовали.

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Работа чрезвычайников усугублялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов.

Как впоследствии сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, в Белоцерковском районе из-за вражеского удара также поврежден многоэтажный дом.

По данным ГСЧС, под вражеским ударом также оказались Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы.

Всего в области поврежден 31 объект, в том числе 11 частных домов, две многоэтажки, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.

24 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин и российские войска запустили баллистическую ракету средней дальности Орешник против Белой Церкви.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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