Утром 10 сентября российский дрон упал на территорию АЗС в Голосеевском районе Киева.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины.

Атака на АЗС в Киеве 10 сентября: что известно

По словам Кличко, вражеский БпЛА упал на территорию АЗС в Голосеевском районе. На месте возник пожар, также загорелся легковой автомобиль.

Сейчас смотрят

В ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки повреждена остановка общественного транспорта. После повторного попадания на территории АЗС загорелись дизельные генераторы.

Кроме того, в Голосеевском районе загорелось восьмиэтажное нежилое здание.

Пока известно, что в результате атаки на АЗС в Киеве ранены три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Спасатели потушили все пожары, возникшие после ударов. На местах продолжают работать экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.