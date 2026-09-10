Удар по АЗС в Киеве: после повторного попадания загорелись генераторы, есть раненые
Утром 10 сентября российский дрон упал на территорию АЗС в Голосеевском районе Киева.
О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины.
Атака на АЗС в Киеве 10 сентября: что известно
По словам Кличко, вражеский БпЛА упал на территорию АЗС в Голосеевском районе. На месте возник пожар, также загорелся легковой автомобиль.
В ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки повреждена остановка общественного транспорта. После повторного попадания на территории АЗС загорелись дизельные генераторы.
Кроме того, в Голосеевском районе загорелось восьмиэтажное нежилое здание.
Пока известно, что в результате атаки на АЗС в Киеве ранены три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.
Спасатели потушили все пожары, возникшие после ударов. На местах продолжают работать экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.
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