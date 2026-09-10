Российские войска в третий раз за день нанесли удар по Днепру. В результате атаки загорелись продуктовые склады.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр вечером 10 сентября: какие последствия

По информации ОВА, российская армия уже в третий день нанесла удар по Днепру, после чего вспыхнул масштабный пожар на продуктовых складах.

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Информация о пострадавших уточняется.

Ранее российские войска нанесли двойной удар по Днепру, попав в предприятие пищевой промышленности.

Если после первой атаки на объекте вспыхнул пожар и обошлось без жертв, то во время повторного обстрела того же предприятия погибли два человека. Еще пятеро гражданских получили ранения, среди которых есть ребенок.

Вскоре мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что предприятие Олейна попало под удар российских малогабаритных ракет Бандероль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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