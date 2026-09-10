Ночная атака на Украину 10 сентября: РФ запустила 149 ударных БпЛА, сколько сбила ПВО
В ночь на 10 сентября, начиная с 18:00 09 сентября, Россия атаковала Украину ударными дронами разных типов.
Ночная атака на Украину 10 сентября: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, противник атаковал нашу страну 149 ударными БпЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Миллерево, Курск, Приморско-Ахтарск, ВО Донецк, Гвардейское ВОТ АР Крым.
По предварительной информации, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
В Воздушных силах ВСУ предостерегают, что атака продолжается, и просят соблюдать правила безопасности.
Напомним, в ночь на 10 сентября враг уже третьи сутки подряд атаковал Киевскую область ударными дронами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.