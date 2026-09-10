В ночь на 10 сентября, начиная с 18:00 09 сентября, Россия атаковала Украину ударными дронами разных типов.

Ночная атака на Украину 10 сентября: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, противник атаковал нашу страну 149 ударными БпЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Миллерево, Курск, Приморско-Ахтарск, ВО Донецк, Гвардейское ВОТ АР Крым.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

В Воздушных силах ВСУ предостерегают, что атака продолжается, и просят соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 10 сентября враг уже третьи сутки подряд атаковал Киевскую область ударными дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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